San Antonio Spurs ve Zach Collins'in iki yıllığı 35 milyon dolarlık sözleşme uzatma konusunda anlaştıkları bildirildi.



2025-26 sezonu sonuna dek Spurs'te kalacak olan Collins, 2019-20 sezonunda Portland Trail Blazers'ta 11 maça çıkmış ve birden fazla ayak bileği ameliyatı geçirdiği için 2020-21 sezonunun tamamını kaçırmıştı.



Collins, 2022-23 sezonunda Spurs formasıyla 63 maçta forma giymiş ve 11,6 sayı ve 6,4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



