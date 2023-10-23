Spurs'ten Zach Collins'e 35 milyon dolar

San Antonio Spurs ve Zach Collins'in iki yıllığı 35 milyon dolarlık sözleşme uzatma konusunda anlaştıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Spurs'ten Zach Collins'e 35 milyon dolar
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23 Ekim 2023 11:16
San Antonio Spurs ve Zach Collins'in iki yıllığı 35 milyon dolarlık sözleşme uzatma konusunda anlaştıkları bildirildi.

2025-26 sezonu sonuna dek Spurs'te kalacak olan Collins, 2019-20 sezonunda Portland Trail Blazers'ta 11 maça çıkmış ve birden fazla ayak bileği ameliyatı geçirdiği için 2020-21 sezonunun tamamını kaçırmıştı.

Collins, 2022-23 sezonunda Spurs formasıyla 63 maçta forma giymiş ve 11,6 sayı ve 6,4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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