San Antonio Spurs'ün yönetici ortağı Peter Holt, şehir merkezinde inşa edilmesi planlanan 1.3 milyar dolarlık yeni salon projesini duyurdu.Spurs, proje için 500 milyon dolar taahhüt ederken, San Antonio şehri 489 milyon dolara kadar kamu desteği sağlayacak. Proje, kasım ayında Bexar County seçmenlerinin onayına sunulacak.Holt, NBA.com'da yayımladığı açıklamada organizasyonun bu iddialı vizyonunu detaylandırdı. Spurs, inşaat sürecinde doğabilecek ek maliyetlerin de takım tarafından karşılanacağını teyit etti. Proje, kamu-özel sektör ortaklığı olarak tasarlanırken tesisin kamu mülkiyetinde kalacağı ve ağırlıklı olarak ziyaretçi kaynaklı gelirlerle finanse edileceği açıklandı.Plan, hafta başında şehir konseyi tarafından ilk aşamada onay aldı. Nihai karar ise kasım ayında yapılacak referandumda Bexar County seçmenleri tarafından verilecek. Holt, projenin finansal yönünün ötesinde geniş çaplı faydalar sağlayacağını vurguladı: istihdam yaratma, yerel ekonomiyi canlandırma, şehir merkezini yeniden hareketlendirme ve geleceğin spor, eğlence ve sosyal yaşam merkezi olma vizyonu.