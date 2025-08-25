25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Spurs'ten San Antonio şehir merkezine 1.3 milyar dolarlık arena planı

San Antonio Spurs'ün yönetici ortağı Peter Holt, şehir merkezinde inşa edilmesi planlanan 1.3 milyar dolarlık yeni salon projesini duyurdu.

calendar 25 Ağustos 2025 16:33
25 Ağustos 2025 16:33
Spurs'ten San Antonio şehir merkezine 1.3 milyar dolarlık arena planı
San Antonio Spurs'ün yönetici ortağı Peter Holt, şehir merkezinde inşa edilmesi planlanan 1.3 milyar dolarlık yeni salon projesini duyurdu.

Spurs, proje için 500 milyon dolar taahhüt ederken, San Antonio şehri 489 milyon dolara kadar kamu desteği sağlayacak. Proje, kasım ayında Bexar County seçmenlerinin onayına sunulacak.

Holt, NBA.com'da yayımladığı açıklamada organizasyonun bu iddialı vizyonunu detaylandırdı. Spurs, inşaat sürecinde doğabilecek ek maliyetlerin de takım tarafından karşılanacağını teyit etti. Proje, kamu-özel sektör ortaklığı olarak tasarlanırken tesisin kamu mülkiyetinde kalacağı ve ağırlıklı olarak ziyaretçi kaynaklı gelirlerle finanse edileceği açıklandı.


Plan, hafta başında şehir konseyi tarafından ilk aşamada onay aldı. Nihai karar ise kasım ayında yapılacak referandumda Bexar County seçmenleri tarafından verilecek. Holt, projenin finansal yönünün ötesinde geniş çaplı faydalar sağlayacağını vurguladı: istihdam yaratma, yerel ekonomiyi canlandırma, şehir merkezini yeniden hareketlendirme ve geleceğin spor, eğlence ve sosyal yaşam merkezi olma vizyonu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
