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Spor Toto 1. Lig hakemleri açıklandı

Ligin 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig hakemleri açıklandı
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22 Şubat 2018 12:43
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

24 Şubat Cumartesi:

15.30 MKE Ankaragücü-Gaziantepspor: Süleyman Abay

15.30 Balıkesirspor Baltok-Samsunspor: Zorbay Küçük

25 Şubat Pazar:

13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor: Ramazan Keleş

13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor: Sarper Barış Saka

15.30 Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Özgüç Türkalp

15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya

26 Şubat Pazartesi:

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Burak Şeker

18.00 Altınordu-Boluspor: Bülent Birincioğlu

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