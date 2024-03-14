İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Brezilya ve Belçika maçları için açıkladığı aday kadroda yer almayan Kalvin Phillips için gelen soruya cevap veren Southgate, "Onun hakkında ne düşündüğümüzü çok iyi biliyor. Phillips'in iyi bir versiyonu, onu, bizim için önemli bir oyuncu haline getiriyor. Bu yüzden onu çok fazla destekledik. Ancak ne yazık ki şu an formu yeterince iyi değil. Onunla konuştum. Kadroya geri dönmek için tüm özelliklere sahip. Sadece ritmini ve öz güvenini yeniden kazanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Kalvin Phillips, sezonun ilk yarısında Manchester City'de fazla forma şansı bulamamasının ardından devre arasında West Ham United'a kiralanmıştı. İngiliz oyuncu, bu sezon toplamda 17 maçta sahaya çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.
İNGİLTERE'NİN MAÇLARI
İngiltere, milli arada 23 Mart'ta Brezilya, 26 Mart'ta ise Belçika ile karşı karşıya gelecek.
İngiltere'nin Brezilya ve Belçika maçlarının kadrosu şu şekilde;
Brezilya ve Belçika maçları için açıkladığı aday kadroda yer almayan Kalvin Phillips için gelen soruya cevap veren Southgate, "Onun hakkında ne düşündüğümüzü çok iyi biliyor. Phillips'in iyi bir versiyonu, onu, bizim için önemli bir oyuncu haline getiriyor. Bu yüzden onu çok fazla destekledik. Ancak ne yazık ki şu an formu yeterince iyi değil. Onunla konuştum. Kadroya geri dönmek için tüm özelliklere sahip. Sadece ritmini ve öz güvenini yeniden kazanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Kalvin Phillips, sezonun ilk yarısında Manchester City'de fazla forma şansı bulamamasının ardından devre arasında West Ham United'a kiralanmıştı. İngiliz oyuncu, bu sezon toplamda 17 maçta sahaya çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.
İNGİLTERE'NİN MAÇLARI
İngiltere, milli arada 23 Mart'ta Brezilya, 26 Mart'ta ise Belçika ile karşı karşıya gelecek.
İngiltere'nin Brezilya ve Belçika maçlarının kadrosu şu şekilde;
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