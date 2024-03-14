İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Brezilya ve Belçika maçları için açıkladığı aday kadroda yer almayan Kalvin Phillips için gelen soruya cevap veren Southgate,ifadelerini kullandı.28 yaşındaki Kalvin Phillips, sezonun ilk yarısında Manchester City'de fazla forma şansı bulamamasının ardından devre arasında West Ham United'a kiralanmıştı. İngiliz oyuncu, bu sezon toplamda 17 maçta sahaya çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.İngiltere, milli arada 23 Mart'ta Brezilya, 26 Mart'ta ise Belçika ile karşı karşıya gelecek.