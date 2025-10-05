05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
1-247'
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
0-020'
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
1-2DA
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
1-046'
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-175'
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
2-0DA
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
1-017'
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-190'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1DA
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Şota Arveladze: "Sonuçtan memnun değiliz"

Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, iç sahada galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını belirtirken, sakatlanan Haris Hajradinovic için de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

calendar 05 Ekim 2025 18:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şota Arveladze: 'Sonuçtan memnun değiliz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.
 
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arveladze, "İçeride oynanan maçlarda kazanmak çok önemlidir ama bu sefer kazanamadık. Değişik iki devre oldu. İlk yarıda hareketsiz, topu geri oynayan, daha yavaş oynayan bir Kasımpaşa vardı. İkinci yarı daha aktif, hareketli oynadık, pozisyonlara girdik. Bir tane pozisyon verdik. Maçı çevirebilirdik. Sonuç 1-1 ama mutlu değiliz. Daha fazlasını bekliyorduk. 0-1'den sonra dönmek, pozisyona girmek çok önemlidir. Umarım iyi bir ara geçirir ve lige döneriz." diye konuştu.
 
Arveladze, ağır bir sakatlık geçiren Haris Hajradinovic için "Haris'i kaybetmek zor bir meseledir. Ona geçmiş olsun demek isterim." ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
5 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.