Sofyan Amrabat'tan imza töreninde Galatasaray cevabı!

SOFYAN AMRABAT'IN AÇIKLAMALARI:

"Mourinho'nun da etkisi oldu. O sizi isterse 'Hayır' demek çok zor. Roma-Fiorentina maçından sonra 'Seninle çalışmak isterim' dedi. Elhamdülillah bugün bir Fenerbahçe oyuncusuyum. O bir winner. Ben de bir winner oyuncuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağız."



''HEDEF DAİMA İLERİ''



"Takımın kalitesini çok beğendim. Kulübe teşekkür etmek istiyorum güçlü kadromuzdan ötürü. Hedefimiz daima ileri doğru olmalı."



''FRED FANTASTİK''



"Fred fantastik bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Onunla oynamak çok heyecan verici olacak..."



GALATASARAY CEVABI



"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a saygım var, bana teklif yapan tüm takımlara olduğu gibi.."

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI:

"Bizim için tarihi bir gün. Uzun zamandır hayalimiz olan, Fenerbahçe'de görmek istediğimiz Sofyan Amrabat'ı takımımıza kattık."





"Hocamız Jose Mourinho'nun 1 numarası Sofyan Amrabat'tı. Hocamıza yine en istediği oyuncuyu getirebildiğimiz için mutluyuz."



''SATRANÇ OYNUYORUZ



"Bana 'Koy parayı al Acun.' diyorlar. Öyle bir sistem yok. Burada kurallar var. Finansal Fair-Play var. Bu sistem içerisinde satranç oynuyoruz. Her dakika, her kuruşu hesaplıyoruz."



''HEPSİNİ REDDETTİ''



"Sofyan Amrabat 10 teklif aldı. Hepsini reddetti, dik durdu ve kulübüne sadece "ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dedi. Sadece son gün 3 İngiltere, 1 İspanya'dan toplam 4 transfer teklifi aldı. O dik durdu ve kazanan Fenerbahçe oldu."



''FENERBAHÇE FARKI''



"Transfer süreci benim için zor geçti. Şu anda bu yaz için vaktimin çok ciddi bölümünü kulüpte geçiriyorum ve bir yandan da bi kulüp sahibi olarak şunu söyleyebilirim, orada sistem böyle değil. Burada başkan olmadığım için operasyonun içine daha çok girmem gerekti. Sonu mutlu olunca insan çok mutlu olur ya onun mutluluğunu yaşıyorum. Transfer etmek istediğimiz futbolcuların hepsini transfer etmeyi başardık. Fenerbahçe farkı."



''HAYALİNİ KURDUĞUM ŞEYLER''



"8 saat boyunca telefondaydım. En son gece 2'ydi telefon hiç durmamıştı. Ama bunlar hayalini kurduğum şeylerdi. Başkanımıza teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için.''



''HOCAMIZIN İSTEĞİ''



"Hocamızın ' bana mutlaka sol bek alın ya da başka oyuncu alın' diye bir isteği yok.''



AYRILIK YOK



"Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık söz konusu değil şu anda. Takımdan ayrılacak futbolcu şu anda takımda bulunmuyor."



''ÇOK ETKİLENDİM''

"Fenerbahçe'ye transferi belli olmasına rağmen kalkıp en zor düzey maçta oynamak. Daha önce formasını giydiği inanılmaz bir maçta 9 kişi kalmış bir takımda oynadı. Çok etkilendim. Sofyan sakatlanma ihtimali olabilecek en zor düzeydeki deplasman maçına Macaristan'a gitti."