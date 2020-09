Sofuoğlu ailesinin üçüncü kuşak motosikletçisi Bahattin, pistlerin 'bir numarası' oldu

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda son iki yarışta podyumda yer alan Bahattin Sofuoğlu, ailenin üçüncü kuşağı olarak Sinan ve Kenan Sofuoğlu'ndan sonra uluslararası pistlerde boy gösteriyor.



Hafta sonu İspanya'nın MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun 4. etabında favori isimler arasında gösterilen ve 2 kez podyuma çıkan Bahattin Sofuoğlu, ailenin 3 kuşaktan genç motosikletçisi olarak dikkati üzerine çekiyor. Henüz 17 yaşındaki Bahattin, Aragon Pisti'ndeki pole pozisyonundan başladığı ilk yarışta ikinci sırada yer aldı. İspanyol Victor Rodirguez Nunez'in takımı Kawasaki 2R Racing, kurallara uymaması nedeniyle diskalifiye edildi. Bahattin ise yarışta ilk sıraya yükseldi.



Milli motosikletçi ikinci yarışı ise üçüncü sırada tamamlayarak kendine podyumda yer bulmayı başardı.



Genç motosikletçiye doğduğunda, Kenan Sofuoğlu'nun 2002'de trafik kazasında yaşamını yitiren ağabeyi Bahattin'in adı verildi. Bahattin Sofuoğlu, Sinan ve Kenan'a motosiklet sporlarına tutku aşılayan isimlerin başında geliyor.



Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun kuzeni Sinan Sofuoğlu ise 9 Mayıs 2008'de Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki yarış pistinde antrenman sırasında motosikletten düşerek ağır yaralandı. Sinan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Sinan Sofuoğlu, İstanbul Park'ta 2005 yılında düzenlen Moto GP Dünya Şampiyonası'nda 250 CC'de misafir sporcu olarak yarıştı. Sinan, Moto GP'ye katılan ilk Türk motosikletçi olarak kayıtlara geçti.



- Kenan Sofuoğlu: "Bahattin ileride büyük başarılar elde edecek"



AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok kategoride Türkiye adına uluslararası yarışa katılan sporcuların bulunduğunu söyledi.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 olmak üzere toplamda 5 dünya şampiyonluğu bulunan ve şu an milli takım kaptanlığını da yürüten Sofuoğlu, şöyle konuştu:



"Bahattin, benim kuzenim. Rahmetli ağabeyimin adı verildi. Küçük yaştan beri yetiştiriyorum. Motosiklete ayrı bir ilgisi var. Sofuoğlu ailesi olarak 3. kuşak motosikletçi. Şu an çok iyi bir noktaya geldi. Sezon boyunca üzerine koyarak yükseleceğine inanıyorum."



Genç motosikletçinin yakın zamanda daha farklı noktalara geleceğini ve bunun için planlama yaptıklarını anlatan Sofuoğlu, şunları kaydetti:



"Bahattin Sofuoğlu, başarılarıyla pistlerdeki bayrağımızı şu an yukarıda taşıyor. Yurt dışından önemli teklifler var. Beni en çok mutlu eden ise her kategoride sporcularımız var ve birisi olmasa diğerinden başarı haberi verebiliyoruz. Bahattin de başarılı sporcularımızdan biri. Daha çok genç olmasına rağmen Sofuoğlu ailesini uluslararası yarışlarda temsil eden üçüncü isim oldu. Bayrağımızı doğru kişiye teslim ettiğimize inanıyorum. Dünyanın en hızlı genç isimlerinin yarıştığı kategoride büyük başarılar elde ediyor. Herkesi şaşırtan sonuçlar alıyor."



- Kenan Sofuoğlu



Kenan Sofuoğlu, 12 Mayıs 2018'de İtalya'daki Imola Pisti'nde düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.



Şampiyonluk kupasını 5 kez kaldırdığı Dünya Supersport Şampiyonası'da Sofuoğlu, mücadele ettiği 11 yılda, 126 yarışa katıldı.



Şampiyonada 43 birincilik, 27 ikincilik ve 15 de üçüncülük elde eden milli motosikletçi, 85 kez podyumda yer almayı başardı.