Sneijder'in jübilesi yine ertelendi

Wesley Sneijder'in geniş çaplı organizasyonla gerçekleştirmeyi planladığı jübilesi koronavirüs önlemleri nedeniyle bir kez daha ertelendi.



9 Haziran tarihinde yani doğumgününde eski takım arkadaşları ve tanıdık bir çok ismin katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda jübile maçını yapacak olan Wesley Sneijder'in karşılaşması yine ertelendi. Hollanda hükümeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında gösteri maçına herhangi bir seyircinin alınmaması yönünde karar verince Sneijder de jübilesini ikinci kez ertelemek zorunda kaldı.



Sneijder'in gösteri maçında Bert Van Marwijk ve Jose Mourinho'nun teknik direktörlük yapması, Sneijder'in kariyerinin en parlak yıllarını geçirdiği takımlar olan Ajax, Real Madrid, Inter ve Galatasaraylı futbolcuların bir araya gelerek iki takım oluşturulması bekleniyor.



