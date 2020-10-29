Sloukas: "Fenerbahçe'de motivasyonu kaybetmiştim"

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Sloukas, Olympiakos'a geri dönmesi üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sloukas: 'Fenerbahçe'de motivasyonu kaybetmiştim'
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29 Ekim 2020 17:37
Fenerbahçe Beko'dan yaz aylarında ayrılarak Olympiakos'a giden Kostas Sloukas, geri dönüşünün nedeninin "tekrar motivasyonunu bulmak" olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de sona geldiğini hissettiğini söyleyen Yunan basketbolcu, "Hayatım boyunca doğru motivasyonu bulmaya çalıştım. Fenerbahçe'de 5 yıl geçirdikten sonra, o defterin artık kapandığını hissettim. Motivasyon, benim hayatımda her şey. Bu yüzden Olympiakos'a döndüm. 2-3 yıldır Olympiakos hak ettiği yerde değildi. Bu takıma inanıyorum ve bu yüzden geri dönme kararı verdim. Takım için, buradaki insanlar için en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Olympiakos, 30 yaşındaki Yunan oyun kurucu Sloukas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


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