Sloukas: 'Fenerbahçe'de motivasyonu kaybetmiştim'

Olympiakos, 30 yaşındaki Yunan oyun kurucu Sloukas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

'dan yaz aylarında ayrılarak'a giden, geri dönüşünün nedeninin "tekrar motivasyonunu bulmak" olduğunu söyledi.Fenerbahçe'de sona geldiğini hissettiğini söyleyen Yunan basketbolcu, "Hayatım boyunca doğru motivasyonu bulmaya çalıştım.2-3 yıldır Olympiakos hak ettiği yerde değildi. Bu takıma inanıyorum ve bu yüzden geri dönme kararı verdim. Takım için, buradaki insanlar için en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.