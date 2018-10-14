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Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal evlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, dünya evine girdi.

Kaynak: AA
Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal evlendi
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14 Ekim 2018 00:00
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, dünya evine girdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin takım kaptanı Ziya Erdal, İstanbul'da gerçekleştirilen düğün töreniyle Tuba Yiğit ile hayatını birleştirdi.

Çiftin nikah şahitliğini Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Teknik Direktör Tamer Tuna yaptı.

Takım arkadaşları Ziya Erdal'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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