Sivasspor, Kayode transferini resmen açıkladı

Sivasspor, Shakhtar Donetsk'ten Olarenwaju Kayode'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı."Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, Olarenwaju Kayode'nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Forvet olarak görev yapan Kayode, bugün Sivas'a gelerek, Başkanvekilimiz Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.8 Mayıs 1993'te Nijerya'nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas'a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise ligimizde Gaziantep FK forması giydi.Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı. Olarenwaju Kayode'ye Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz.