Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı, yeni transfer Keita Balde takımla antrenmanlara katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
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19 Ağustos 2024 22:32
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat koşuları yapan ve dar alan çalışması uygulayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan maçla idmanı tamamladı.

Bellona Kayserispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile ikas Eyüpspor, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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