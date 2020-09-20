Sivasspor, Erzurumspor'un fişini 4 dakikada çekti

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Sivasspor nefes kesen maçta buluştu, Konuk ekip geriden gelerek kazandı.

Haber; Sporx.com
Sivasspor, Erzurumspor'un fişini 4 dakikada çekti
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20 Eylül 2020 15:26
Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Mehmet Özdilek'in takımı Erzurumspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele Sivasspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi. geriye düşen Sivasspor maçı çevirmesini bildi.

Erzurumspor 70. dakikada yeni transfer Arvydas Novikovas'ın golüyle öne geçerken, 75'te Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil olan Arouna Kone, 82'de skora eşitliği getirdi. Sivasspor'un yeni yıldızı Max Gradel ise 86'da skoru belirledi.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 3 puanda kalırken, Sivasspor 3 puana yükseldi.

Bir sonraki haftada Erzurumspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.





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