Sivasspor, Alanya'yı tek golle geçti

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.



4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken 52. dakikada Fajr'ın penaltı golü Sivasspor'a galibiyeti getirdi.



Sivasspor böylelikle 3 maçlık galibiyet hasretini Alanyaspor galibiyetiyle dindirirken konuk ekip Alanyaspor ise 3 puan hasretini 3 maça çıkardı.



Bu sonuçla Sivasspor 45 puana yükselirken Aytemiz Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.





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