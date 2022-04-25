Sivasspor, Alanya'yı tek golle geçti

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken 52. dakikada Fajr'ın penaltı golü Sivasspor'a galibiyeti getirdi.
Sivasspor böylelikle 3 maçlık galibiyet hasretini Alanyaspor galibiyetiyle dindirirken konuk ekip Alanyaspor ise 3 puan hasretini 3 maça çıkardı.
Bu sonuçla Sivasspor 45 puana yükselirken Aytemiz Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.
4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken 52. dakikada Fajr'ın penaltı golü Sivasspor'a galibiyeti getirdi.
Sivasspor böylelikle 3 maçlık galibiyet hasretini Alanyaspor galibiyetiyle dindirirken konuk ekip Alanyaspor ise 3 puan hasretini 3 maça çıkardı.
Bu sonuçla Sivasspor 45 puana yükselirken Aytemiz Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.