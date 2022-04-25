Sivasspor, Alanya'yı tek golle geçti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Alanya'yı tek golle geçti
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25 Nisan 2022 22:30
Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken 52. dakikada Fajr'ın penaltı golü Sivasspor'a galibiyeti getirdi.

Sivasspor böylelikle 3 maçlık galibiyet hasretini Alanyaspor galibiyetiyle dindirirken konuk ekip Alanyaspor ise 3 puan hasretini 3 maça çıkardı.

Bu sonuçla Sivasspor 45 puana yükselirken Aytemiz Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.

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