UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Takımımızın rakiplerinden Sırbistan, son maçında Rusya'yı 5-0 mağlup etti ve istediğini aldı.



Son maçlar öncesinde Milli Takımımızın yenilgisini bekleyen ve galibiyet halinde grupta kalacak olan Sırbistan, farklı zaferle bunu başardı.



Sırbistan'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Radonjic, 25 ve 45'te Jovic, 41'de Vlahovic ve 64'te Mladenovic ile geldi.



Bu sonuçla gruptaki puanını 6 yapan Sırbistan, ikili averajda A Milli Takımımızı geçerek 6 puanla 3. oldu. Maç öncesinde kazanması halinde gruptan çıkma şansı da olan Rusya, 8 puanla 2. sırada kaldı ve seneye de B Ligi'nde oynama hakkı kazandı.



GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU

11 puan | Macaristan

8 puan | Rusya

6 puan | Sırbistan

6 puan | TÜRKİYE



