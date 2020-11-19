Sırbistan son maçta PARÇALADI!

A Milli Takımımızın rakiplerinden Sırbistan, gruptaki son maçında Rusya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yendi ve A Milli Takımımızı geçerek B Ligi'nde kaldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Sırbistan son maçta PARÇALADI!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2020 00:37
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Takımımızın rakiplerinden Sırbistan, son maçında Rusya'yı 5-0 mağlup etti ve istediğini aldı.

Son maçlar öncesinde Milli Takımımızın yenilgisini bekleyen ve galibiyet halinde grupta kalacak olan Sırbistan, farklı zaferle bunu başardı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Radonjic, 25 ve 45'te Jovic, 41'de Vlahovic ve 64'te Mladenovic ile geldi.

Bu sonuçla gruptaki puanını 6 yapan Sırbistan, ikili averajda A Milli Takımımızı geçerek 6 puanla 3. oldu. Maç öncesinde kazanması halinde gruptan çıkma şansı da olan Rusya, 8 puanla 2. sırada kaldı ve seneye de B Ligi'nde oynama hakkı kazandı.

GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU
11 puan | Macaristan
8 puan | Rusya
6 puan | Sırbistan
6 puan | TÜRKİYE



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için