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Simmons, 76ers'a: "Hata yapma lüksüm olan bir yere gitmek istiyorum!"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takıma 'hata yapma lüksüne' sahip olduğu bir yerde yeni bir sayfa açmak istediğini söylediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takıma 'hata yapma lüksüne' sahip olduğu bir yerde yeni bir sayfa açmak istediğini söylediği iddia edildi.

ESPN'deki bir makaleye göre Ramona Shelburne, Simmons'a yakın birkaç kişiyle, Avustralyalı oyuncunun yakın zamandaki durumu hakkında konuştu.

Simmons'ın, Koç Doc Rivers ve 76ers'a, sürekli spot ışığı altında olduğu için takımdaki ilk birkaç yılında zorluk yaşadığını söylediği belirtildi.

Başka bir kaynak Shelburne'e, Simmons'ın Atlanta Hawks'a karşı playoff serisinin 7. maçında gösterdiği performanstan sonra, taraftarların veya takım arkadaşlarının "yüzüne bakamadığını" söyledi:

"Ligdeki ilk üç yılında, Sixers'ın üzerinde yoğun bir spot ışığı vardı ve erkenden ulaşılan başarılar sonrası, Simmons onlara diğer yüksek Draft seçimlerinin yapmış olduğu hataları yapabileceğini düşünmediğini söyledi. Bu yolculukta çektiği sıkıntılar oldukça aleni ve sonuçsaldı. 'Hata yapma lüksüne sahip olduğu' yeni bir yerde yeni bir sayfa açması gerektiğini açıkladı.

Duruma yakın bir kaynak, 'Geçen yıl olanlardan sonra takımın ya da taraftarların yüzüne bakabilir mi bilmiyorum.' dedi."


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