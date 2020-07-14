Sheffield United'dan Uğurcan Çakır'a 20 milyon euro

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; NTV
Sheffield United'dan Uğurcan Çakır'a 20 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2020 14:54
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir. Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak. Uğurcan'a teklif edilecek sözleşmenin süresinin 5 yıllık olması bekleniyor.

Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için