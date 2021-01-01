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Shaq: "Jordan'ı playofflarda son eleyen adam bendim!"

Orlando Magic efsanesi Shaquille O'Neal, 1995 playofflarında Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı elemiş olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic efsanesi Shaquille O'Neal, 1995 playofflarında Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı elemiş olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

1991-98 yılları arasındaki sekiz yıllık bir süreçte Jordan ligi domine etmiş ve 6 şampiyonluk kazanmıştı. Bu süre içinde kaybettiği tek playoff serisi ise, Shaq ve Magic'e karşıydı.

1995'te Jordan emekliliğinden döndüğünde Magic, Bulls'u altı maçta elemiş ve Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselmişti.

Shaq, bu seriyi atlamanın kariyerinde halen çok önemli bir an olduğuna inandığını belirtti:

"Bir playoff serisinde Michael Jordan'ı eleyen son adam olmaktan gurur duyuyorum. Herkes onun beyzboldan döndüğü için kaybettiğini söylüyor, ama bana göre o sahaya adım attığınız an hazırsınız demektir. Ve bana kalırsa o da aynı şekilde düşünüyordu. Sahadaysanız, hazırsınız demektir.

Ertesi yıl geri döndüklerinde bizi mahvetmişlerdi ve tek maç bile kazandırmamışlardı. Eminim geri döndüğü dönemde biraz paslanmıştı ama kötü değildi."


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