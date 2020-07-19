Sergen Yalçın'ın Victor Ruiz tepkisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sözleşmesini fesheden Victor Ruiz için konuştu.

Haber; Sporx.com
Sergen Yalçın'ın Victor Ruiz tepkisi
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19 Temmuz 2020 20:18
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir maaşını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in, "doğru söylemediğini" açıkladı.

Yalçın, oyuncunun pandemi öncesinde de 4 aylık alacağı olduğunun doğru olmadığını belirtirken, "Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde UEFA da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. İki maçı oyna, ayrıl. Paranın peşine düşmüş, üzücü." dedi.

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