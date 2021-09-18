Sergen Yalçın: 'Kaos yaşadık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçının ardından açıklama yaptı.



Kaos ortamını yaşadıklarını söyleyen teknik adam, "Geceyi anlatmak çok zor. Çok eksiğiz. yeri dolmayacak sağ bekimiz, yeri dolmayacak stoperimiz sakatlandı. Kaos ortamında onu oraya, bunu buraya çek... Kenarda biz de sıkıntı yaşadık. Kaos yaşadık. Kaybetseydik de önemli olmayacaktı. Böyle bir kaos ortamda oyunu yönetmek çok zor. Sürekli oyuncuların yerini değişirdik. Sağ beke kimi aldık, onu da hatırlamıyorum bir ara. Kaos ortamında bizim ve oyuncuların dengesi bozuldu." dedi.



Sakat oyuncular için konuşan Sergen Yalçın, "6 sakat var, 4'ü salı ve cuma olmaz. Welinton, Rosier belki döner. Necip ile Mehmet Topal da oynamaz. Çok enteresan sakatlıklar, sezon başında bu kadar... Necip'in sakatlığı ciddi, 3-4 haftalık bir durumu var. Çok maç oynayacağız. Allah oyunculara kolaylık versin." ifadelerini kullandı.



"GHEZZAL'I OYUNA ALMAK ZORUNDA KALDIK"

Sakatlıklar ile ilgili maç öncesi bir planları olmadığını belirten antrenör, "Olaylar hep çalışmadığımız yerlerden gelişti. Bunların yerine kimi oynatırız diye planımız yoktu. Oyuncumuzun olmadığı yerlerde sakatlıklar oldu. Rachid Ghezzal'ın son maçtan ufak tefek problemleri vardı ama oyuna almak zorunda kaldık." diye konuştu.



Zor bir maçı kazandıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Günün sonunda 2-0'dan geriden gelip kazanmak mutluluk verici. Demek ki karakterli oyuncularımız var, demek ki bunu yapabilecek gücümüzü var. Hepsine çok teşekkür ederim. İşimizin gerçeği bu, bazen işler iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor. Bazen toparlıyorsunuz, bazen toparlayamıyorsunuz. Oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hamlelere oyuncuların verdiği tepki de önemli. Zor bir oyunu çevirdik. İnşallah daha iyi oyunlar izletiriz." mesajını verdi.



Batshuayi'nin durumuna değinen Sergen Yalçın, "Michy Batshuayi fizik olarak hazır ve kendisi de sürekli oynamak istediğini söylüyor. Oyuncularımızın fit olması lazım. Sezon başı kampı eksik olanlar var, umarım onları da toparlarız." diyerek sözlerini noktaladı.



