Sergen Yalçın'dan teknik ekibi için açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçının ardından konuştu.
Yalçın, teknik ekibe yeni bir takviye olup olmayacağına yönelik soruya cevap verdi. Başarılı teknik adam, teknik ekibi için adı geçen Josef de Souza ve Atiba'nın ise ekibine katılmayacağını söyledi.
Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:
"Ekibimiz çok yeterli. Ekibimizin bilgi, birikimi çok yüksek. Ekiple ilgili sosyal medyada eleştiriler oluyor. Ekibimize isim isim bakabilir, takip edebilirsiniz. Ekibimizin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Josef ve Atiba gündeme geldi. Onlardan birisini alabilirdik aslında ama onlar için iyi olacaktı. Bizim zaten kurulu ekibimiz var. Onları bu işe başlatmak amaçlı bizim ekibin çok uygun olduğunu düşünüyorum. Camiamızın ve taraftarın sevdiği isimler ama onlarla anlaşamadık. Bu kafada olduklarını çok düşünmüyorum. O yüzden gerek görmedim."
