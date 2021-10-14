Şeref Eroğlu Güreş Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şeref Eroğlu Güreş Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
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14 Ekim 2021 02:48
Olimpiyat ikincisi, Avrupa ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Şeref Eroğlu, 6 Kasım'da yapılacak Güreş Federasyonu 5. olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Eski milli güreşçi Eroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğumu kamuoyunun bilgilerine sunarım. Bugüne kadar ay-yıldızlı mayoyu şerefle taşıdım, birçok başarılar kazandım. Avrupa ve dünya arenasında şanlı bayrağımızı layık olduğu en üst noktada dalgalandırdım.

Türk güreşini daha üst seviyelere taşımak için projelerim, bilgi birikimlerim ve deneyimlerimle bu onurlu göreve talibim. Bu alanda kendini ispatlamış deneyimli, donanımlı, çalışkan arkadaşlarımla büyük güreş ailesi olarak bir yola çıkıyoruz."


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