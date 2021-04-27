Serdar Dursun gol krallığında zirvede

Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun gol krallığında zirveye yerleşti.



Takımı Darmstadt'ın Bochum'u 3-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Dursun, böylelikle ligde 21 gole ulaşarak krallığı yarışında da zirveye yerleşti.



Almanya doğumlu oyuncu daha önce Türkiye veya Almanya genç Milli takımlar da henüz forma giymedi.



2011 yılında Hannover'den Eskişehirspor'a transfer olarak Türkiye de oynayan Serdar Dursun, daha sonra sırasıyla Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formalarını giydikten sonra Almanya'ya geri dönmüştü.



