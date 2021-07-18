Serdar Dursun: "Biraz sabır istiyorum"

Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin Csikszereda ile oynadığı hazırlık maçı sonrası kendisine yöneltilen eleştirileri normal karşıladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Serdar Dursun: 'Biraz sabır istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2021 13:40
Fenerbahçe 'nin sezon başındaki ilk transferi olan Serdar Dursun, Csikszereda ile oynanan hazırlık maçı sonrası kendisine yöneltilen eleştirileri normal karşıladı.

Henüz hazır olmadığını dile getiren gurbetçi golcü, "Yepyeni bir maceraya atıldım. Almanya 2. Ligi'nde gol kralı oldum. Bu sayede transferim gerçekleşti. Sarı Lacivertli kulübe oynamak ve başarıya ortak olmak için geldim. Bana güvenip, bu takıma dahil edenleri mahcup etmeyeceğim. İlk hazırlık maçında hepimiz yoğun bir kamp döneminden geçip, sahaya yorgun olarak çıktık. Ancak ilerleyen günlerde hem ben hem de takım olarak daha iyi olacağız. Bunun sinyallerini de Csikszereda maçında verdik. Sadece biraz sabır diyorum" şeklinde yorumda bulundu. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.