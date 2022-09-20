Serdar Aziz ve Luan Peres dönmeye hazır

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde kadrodaki yerlerini alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz ve Luan Peres dönmeye hazır
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20 Eylül 2022 08:57
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve Serdar Aziz, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak olan derbide kadrodaki yerlerini alacak.

Luan Peres, Rennes maçında dizini kale direğine çarpıp sakatlanmıştı. Kontrollerde ciddi bir sorun olmaması herkese rahat nefes aldırsa da sağlık ekibinin tavsiyesiyle Sambacı, Alanya karşısında riske edilmedi.

Serdar Aziz ise ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkartılmıştı. İki stoperin takıma verilen iznin ardından bu hafta çalışmalara başlayacakları öğrenildi. Luan ve Serdar, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak olan derbide kadrodaki yerlerini alacak. 

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