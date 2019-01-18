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Şenol Güneş: "Umarım Dorukhan Toköz..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçı sonrası konuştu. İşte Şenol Güneş'in sözleri..

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş: 'Umarım Dorukhan Toköz...'
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18 Ocak 2019 23:09
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor'u deplasmanda 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş galibiyetle ilgili "Hem puan, hem de moral açısından önemliydi. Oyuncular galibiyeti hak etti ama eksiklerimiz ve hatalarımız vardı. Rakibin 3-0'dan gol atması, pozisyon bulması bile bizim için eksik taraftı. Her maç final, daha yolun başındayız." dedi.

Dorukhan Toköz'ün yükselen performansı ve attığı güzel golle ilgili görüşü istenen Şenol "Oyuncular, benim için öğrenci. Dorukhan yükselen bir diğer, umarım bozulmaz. Eksiklerini gidermeli çünkü daha yolun başında. Hem onun için hem de diğerleri için ders olmalı." diye konuştu.

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