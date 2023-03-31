Şenol Güneş'ten derbi için özel idman: Duran toplar

Pazar günü Fenerbahçe ile önemli bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ta çalışmalar tam gaz devam ediyor.Teknik direktör Şenol Güneş duran toplar konusunda ekstra çalışmalar yaptırıyor. Hem korner hem de serbest vuruşları önemli bir gol silahı olarak düşünen tecrübeli hoca, kenar ortalarının görerek yapılmasını istiyor.Aboubakar ve Cenk Tosun gibi hücumların yanı sıra hava hakimiyetleriyle dikkat çeken Tayyip Talha ile Omar Colley, Siyah-Beyazlı takımın özellikle köşe vuruşlarında kozu olacak.