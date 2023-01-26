Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar ile ilgili kararını verdi.



Süper Lig'in 21. haftasında yarın Vodafone Park'ta Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı futbolcular 1,5 saat süren antrenmanda, ısınma programı ve pas çalışmasından sonra dar alanda taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. Ghezzal yine kontrollü olarak takımla çalıştı.Teknik Direktör Şenol Güneş'in Alanyaspor'a karşı Vincent Aboubakar'a ilk 11'de forma vereceği bildirildi.



Güneş'in sarı kart cezalısı Redmond'un yokluğunda Cenk Tosun'u da hücum hattının sağ kanadında görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi. Kartal bugün saat 17.00'de yapacağı son antrenmanla Alanyaspor mesaisini tamamlayarak kampa girecek.



