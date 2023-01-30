Şenol Güneş: 'En iyi savunma hücumdur!'

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 3-0 kazanarak ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.



Siyah-Beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Alanya karşısında farklı bir ilk 11'le çıkmıştı. Performansı ile eleştirilen Dele Alli'ye orta sahanın önünde şans veren Güneş, Cenk ve Muleka'yı kanatlara yerleştirdi ve Aboubakar'ı ileri uçta görevlendirdi. Başarılı çalıştırıcının bu dörtlünün performansından memnun kaldığı öğrenildi.



Şenol Güneş'in deplasmanda oynanacak Karagümrük maçına da aynı hücum hattıyla çıkması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, oyun planını 'En iyi savunma hücumdur' mantığı ile oluşturacak.



DELE ALLİ SÜRE ALACAK



Sezon başında Everton'dan kiralanan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Dele Alli'nin daha fazla süre alması bekleniyor.



İngiliz yıldız futbolcu, Alanyaspor karşısında attığı golün yanı sıra oynadığı futbolla, Şenol Güneş'e göz kırptı. Beşiktaşlı taraftarların da beğenisini kazanan yıldız futbolcunun moral durumunun da iyiye gittiği belirtildi.



Beşiktaş Yönetimi ve Şenol Güneş'in Alli ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi.



