Semih Saygıner, 3 Bant Dünya Kupası şampiyonu!

Milli bilardocu Saygıner, Mısır'da 3 Bant Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Semih Saygıner, 3 Bant Dünya Kupası şampiyonu!
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04 Aralık 2021 19:50
Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner Hollanda'lı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

Federasyondan "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." açıklaması yapıldı.


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