Selim Ay: 'Hayalim A Milli Takım'da oynamak'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Selim Ay, takımı sezon başında hedeflenen yere doğru adım adım götüreceklerini söyledi.



Yeşil-mavililerin bu sezon ligde aldığı Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor galibiyetlerinde birer gol atarak, takımına katkı sağlayan tecrübeli defans oyuncusu Selim Ay, AA muhabirine, lige kötü başladıklarını şu an ise takımın iyi gittiğini belirtti.



Alınan kötü sonuçlardan dolayı toparlanma sürecinin biraz daha geç olduğunu ifade eden Ay, "Bireysel hatalarımızda oldu. Ama bir yerden döneceğini de biliyorduk." dedi.



Ay, Kasımpaşa maçında ilk galibiyetlerini aldıklarını belirterek, "Uzun süredir gol atamıyordum. Kasımpaşa maçının son dakikasına gol atım. Daha önce atacağım diye hissetmiştim. Sonra gol oldu. Hem kendi adıma hem de takım adına güzel oldu." diye konuştu.



"Özgüven anlamında iyi gidiyorum"



Kendisine bir öz güven geldiğini anlatan Ay, şöyle devam etti:



"Öz güvenimin iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun avantajı ve dezavantajı da var. Öz güven bazen iyi ama bunu dizginleyemediğiniz zaman tehlikeli bir durum. Aytemiz Alanyaspor maçında da gol attım. Öz güven anlamında iyi gidiyorum."



Ay, takımın iyi gitmesinin daha önemli olduğunu altını çizerek, "Takım olarak şu an oturmuş durumdayız. Saha içi düzenimiz devam ettiği sürece bir iki maç kötü gider, daha sonra bu skora yansır. Bunun da yansıdığını düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. Puan ve puanlar alarak Çaykur Rizespor'u sezon başında hedeflenen yere doğru adım adım götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Gol bölgelerinde etkili olmadığını dile getiren Ay, şöyle konuştu:



"Öz güven olduğu için şimdi her pozisyonun sana geleceğini hissediyorsun ve daha çok inanarak gidiyorsun. Kendime bir hedef koymuştum. İlk devre arasına kadar 5 gol hedefim vardı. Olur olmaz onu bilmiyorum. Benim önceliğim gol atmak değil önceliğimiz maçlarda gol yemememiz. Bu aslında daha çok sevindirici. Karagümrük ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol yemeden bitirdik. Ne kadar az gol yerseniz takımın oyunda direnci o kadar daha artıyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak terimin son damlasına kadar mücadele etmek istiyorum."



Hedef A Milli Takım'da oynamak



30 yaşında ligde tecrübeli bir stoper olduğunu dile getiren Selim Ay, "30 yaş bir stoper için güzel bir yaş. Hangi futbolcuya sorarsanız sorun hepsinin hayali A Milli Takım'da oynamak. Benim de böyle bir hayalim var. Neden olmasın. Her futbolcu gibi ben de bekliyorum. Takım olarak daha iyi sıralarda olduğumuz zaman bu performansı devam ettiğim sürece bunun gerçekleşebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Hafta sonu eski takımı olan Konyaspor'a karşı oynayacaklarını hatırlatan Selim Ay, "Taraftarın önüne ilk defa çıkacağım. Benim için duyusal anlamda Konyaspor'un yeri ayrı. Konya'da alt yapından çıktım. Bir çok başarılara orda imza attım. Selim Ay olarak ligdeysem Konyaspor'un sayesinde. Hakkını yememek lazım. Sahaya çıktığınız zaman renklerin ve takımın bir önemi olmuyor. Böyle de olmak zorunda. Bu maçta da gol atarım ve puanla döneriz." dedi.





