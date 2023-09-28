Sebastian Szymanski durdurulamıyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.
Müsabakanın 20'nci ve 80'inci dakikalarında RAMS Başakşehir ağlarını sarsan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti.
Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 7 gole ulaştı.
Müsabakanın 20'nci ve 80'inci dakikalarında RAMS Başakşehir ağlarını sarsan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti.
Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 7 gole ulaştı.