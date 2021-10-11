Schmeichel: 'Ferguson'dan daha iyisi gelemez'

Manchester United'ın efsane kalecilerinden Peter Schmeichel, futbolda Alex Ferguson'dan daha iyi bir teknik direktör gelemeyeceğini söyledi.



Schmeichel açıklamasında David Beckham'dan Wayne Rooney'e kadar bir çok yıldız ve zor karakteri yönetmiş olan Alex Ferguson'dan övgüyle bahsederek, "Bu oyunun Ferguson'dan daha iyi bir menajer göreceğini sanmıyorum. En iyi yaptığı şey iletişimiydi. Soyunma odasında benim ve Roy Keane gibi zor karakterlerle nasıl başa çıkacağını bulması çok önemliydi" diye konuştu.



Alex Ferguson'un iletişim ve adam yönetimi dışında farklı özelliklerinin olmasından da bahseden Danimarkalı efsane, "1999'daki Şampiyonlar Ligi finalinde golü bulamıyorduk ve zaman geçiyordu. Takımda öyle karakterler vardı ki hangi anda kimin ön plana çıkabileceğini Ferguson çok iyi idare edebiliyordu. Bunu yönetmekte harikaydı ve o finali kazandık" sözlerini kullandı.



