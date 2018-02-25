İtalya Serie A'nın 26. haftasındadeplasmanına konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Lazio, deplasmanda Sassuolo'yumağlup etti.Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 47. dakikalarda, 31. dakikadae attı. Immobile, bu sezon Lazio formasıyla 32. maçında 32. golünü atmış oldu.Sassuolo'da 54. dakikada Berardi, Lazio'da ise Marusic 62. dakikada kırmızı kart görüp takımlarını 10 kişi bıraktılar.Bu sonucun ardından Lazio, puanını 52 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Sassuolo ise 23 puanla 16. sırada kaldı.