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Savic - Immobile ikilisi Lazio'yu farka taşıdı!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Lazio, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Savic - Immobile ikilisi Lazio'yu farka taşıdı!
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25 Şubat 2018 18:50
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Lazio, Sassuolo deplasmanına konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Lazio, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 47. dakikalarda Sergej Milinkovic-Savic, 31. dakikada Ciro Immobile attı. Immobile, bu sezon Lazio formasıyla 32. maçında 32. golünü atmış oldu.

Sassuolo'da 54. dakikada Berardi, Lazio'da ise Marusic 62. dakikada kırmızı kart görüp takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Bu sonucun ardından Lazio, puanını 52 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Sassuolo ise 23 puanla 16. sırada kaldı.

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