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Sarri: "Manchester City, Avrupa'nın en iyisi"

Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Premier Lig'de karşılaşacakları Manchester City'nin şu an Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sarri: 'Manchester City, Avrupa'nın en iyisi'
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09 Şubat 2019 07:20
Premier Lig'de Manchester City ile karşılaşacak olan Chelsea'de menajer Maurizio Sarri, Pep Guardiola ve Manchester ekibine övgülerde bulundu.

"TÜM KULÜPLER ÖRNEK ALMALI"

Manchester City'nin Avrupa'daki en iyi takım olduğunu vurgulayan Sarri, "Bu sezon ilk 4'e girebileceğimizi düşünüyorum. Buna inanıyorum. Premier Lig, Liverpool ve Manchester City arasında geçecek. Manchester City, şu an Avrupa'nın en iyi takımı. Tüm kulüpler, onları örnek almalı" dedi.

"İLK MAÇI KAZANDIK ÇÜNKÜ..."

Sezonun ilk devresinde 2-0 kazandıkları maça değinen Sarri, "İlk maçı kazandık çünkü kritik bir anda gol attık. Kazanmayı hak ettik ama biraz da şanslıydık" şeklinde konuştu.

"İYİ SAVUNMALIYIZ"

Sarri sözlerini, "City'e karşı oynamak kolay değil. Son 15 maçta 43 gol attılar. Çok iyi savunma yapmak gerekiyor. Topu aldığımızda hızlı oynamalıyız. Yaptıkları baskıdan çıkmak kolay değil. Bunun başarırırsak iyi olur" ifadeleriyle tamamladı.

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