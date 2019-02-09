Sarri: 'Manchester City, Avrupa'nın en iyisi'

Premier Lig'deile karşılaşacak olanmenajerve Manchester ekibine övgülerde bulundu.Manchester City'nin Avrupa'daki en iyi takım olduğunu vurgulayan Sarri, "Bu sezon ilk 4'e girebileceğimizi düşünüyorum. Buna inanıyorum. Premier Lig, Liverpool ve Manchester City arasında geçecek. Manchester City, şu an Avrupa'nın en iyi takımı. Tüm kulüpler, onları örnek almalı" dedi.Sezonun ilk devresinde 2-0 kazandıkları maça değinen Sarri, "İlk maçı kazandık çünkü kritik bir anda gol attık. Kazanmayı hak ettik ama biraz da şanslıydık" şeklinde konuştu.Sarri sözlerini, "City'e karşı oynamak kolay değil. Son 15 maçta 43 gol attılar. Çok iyi savunma yapmak gerekiyor. Topu aldığımızda hızlı oynamalıyız. Yaptıkları baskıdan çıkmak kolay değil. Bunun başarırırsak iyi olur" ifadeleriyle tamamladı.