Şanlıurfaspor'da hedef Spor Toto 1. Lig

TFF 2. Lig 3. tur ilk maçında bu akşam Anagold 24 Erzincanspor ile deplasmanda karşılaşacak Şanlıurfaspor, play-off finalini de geçerek 6 sezon sonra yeniden Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.



Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirde birlik, beraberlik ve kenetlenmeyi sağlayan en önemli unsurların başında futbolun geldiğini söyledi.



Valilik olarak "Fırat'ın Çocukları Takımına Sahip Çıkıyor Projesi" uyguladıklarını hatırlatan Ayhan, projeyle daha fazla gencin takımı sezon boyu desteklemesine katkı sağladıklarını dile getirdi.



"ŞEHİR OLARAK KENETLENDİK"



Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın hem 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden hem de 15 Mart'taki sel felaketinde can kayıpları yaşadığını ama takımın sezon boyu aldığı 22 galibiyetle taraftarını tebessüm ettirmeyi başardığını belirterek, şöyle devam etti:



"Güçlü birliktelikle bu play-off maçlarında iyi sınavlar vererek, başarılar elde ederek inşallah bu sene 1. Lig'e çıkacağız. Tabii futbol bir enstrümandır. Şehrin heyecanını, birlikteliğini şehirlerin topyekün kenetlenmesi açısından önemlidir. Stadyumdaki o heyecan ve atmosfer aslında bugün başarımızın en önemli kıstası ve karşılığıdır. İnşallah çocuklarımızın yüzünü de takımımız play-off maçlarında güldürecektir. Akşam Erzincan'da deplasmanda, pazar akşamı da içeride büyük bir final maçı olacak. Biz Şanlıurfaspor'a, takımımıza güveniyoruz, şehir olarak kenetlenip inandık, hocamız, futbolcularımız ve takım herkes inanıyor. Onlar da bize söz verdiler. 'O sene bu sene' dediler biz 'o seneyi bu sene' yaşayacağız."



Ayhan, taraftarları bu önemli maçlarda takıma destek olmaya davet ederek, şehrin ve takımın hayallerine kavuşması için üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını vurguladı.



"GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haşim İzol ise kentte takıma sahip çıkan ciddi bir taraftar kitlesi olduğunu söyledi.



Şehrin takımını hak ettiği yere getirmek için herkesin elinden geleni yaptığını vurgulayan İzol, "Bütün planımızı play-off'u geçmek için yaptık. Bolu'da son iki haftada verimli bir kamp dönemi geçirdik. Artık takım ve camia olarak Erzincan'a gelip maç saatini beklemeye başladık. Hedefimiz çok açık ve net. Şehrimize şampiyonluk kupasını getirmek için gereken her şeyi yapacağız. Bu yıl, deprem ve sel gibi büyük afetler yaşayan şehrimizin takımını 1. Lig'e çıkararak kentimize büyük bir hediye vermek istiyoruz. İnşallah tüm camia olarak bu önemli başarıyı gerçekleştirmeyi yürekten istiyoruz." diye konuştu.



"HER MAÇ 20-25 BİN TARAFTAR GELİYOR"



Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Kerim Aktosun da deplasmandan avantajlı skorla dönüp seyirci desteğiyle ikinci maçta turu geçmek istediklerini kaydetti.



Sarı-yeşilli ekibin ciddi bir taraftar kitlesi olduğunu vurgulayan Aktosun, "Süper Lig'deki dört büyüklerden sonra en fazla taraftar kitlesine sahip olan takımlardan birisiyiz. Alt liglerde olmamıza rağmen her maçımıza 20-25 bin taraftarın geldiği oluyor yani bu yıllardır böyle. İyi günde de kötü günde de taraftarlarımız her zaman Şanlıurfaspor'a desteğini sürdürüyor. Büyük zorlukları başardık, şampiyon olacağımıza da inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



12 OTOBÜS HAREKET EDECEK



Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çiçek ise kendilerine ayrılan koltukların tamamını dolduracak şekilde 12 otobüs taraftarla Erzincan deplasmanında takımlarına destek vereceklerini dile getirdi.



Beyaz Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor ile Şanlıurfaspor arasındaki rövanş mücadelesi 11 Haziran Pazar günü yapılacak. Bu turda rakibine üstünlük sağlayan ekip, Kırmızı Grup'ta İskenderunspor ile Bucaspor 1928 arasındaki eşleşmenin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.



Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.





