Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan StadyumU'ndaki maçta Şanlıurfaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 53,73 ve 79'da Aly Malle kaydetti.
Şanlıurfaspor, bu sonucun ardından 10 puana ulaştı. Malatyaspor, 0 puanda lig'in son sırasında kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Evinde Ankaragücünü konuk edecek.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 53,73 ve 79'da Aly Malle kaydetti.
Şanlıurfaspor, bu sonucun ardından 10 puana ulaştı. Malatyaspor, 0 puanda lig'in son sırasında kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Evinde Ankaragücünü konuk edecek.