Şanlıurfaspor, Aly Malle ile kazandı

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor, Aly Malle ile kazandı
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05 Ekim 2024 21:11
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan StadyumU'ndaki maçta Şanlıurfaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 53,73 ve 79'da Aly Malle kaydetti.

Şanlıurfaspor, bu sonucun ardından 10 puana ulaştı. Malatyaspor, 0 puanda lig'in son sırasında kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Evinde Ankaragücünü konuk edecek.

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