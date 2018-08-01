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Samuel Eto'o için para topluyorlar!

Atiker Konyaspor'un golcüsü Samuel Eto'o, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes Olympique taraftarlarının kendisini transfer etmek için başlattığı bağış kampanyasına katılmak istedi!

Kaynak: Sözcü
Samuel Eto'o için para topluyorlar!
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01 Ağustos 2018 17:52
Atiker Konyaspor forması giyen tecrübeli golcü Samuel Eto'o, Fransa Ligue 1'in yeni temsilcisi Nimes Olympique'e göz kırptı.

Sosyal medya üzerinden Nimes taraftarları Kamerunlu golcünün transfer edilmesi için para toplama kampanyası başlatırken kulübün resmi hesabı, taraftarların Tweet'ini paylaştı.

37 yaşındaki golcü oyuncu da taraftarların bu kampanyasına kayıtsız kalamadı. Kamerunlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kampanya için "Ben de katılabilir miyim?" ifadelerini kullandı.

Eto'o'nun bu esprili paylaşımı kısa süre içinde binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.



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