Samsunspor zirveyle arayı kapattı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.



Mücadelede Samsunspor'un golü 29. dakikada Gökhan Alsan'dan geldi.



Samsunspor, bu sonuçla birlikte 27 puana çıkarak zirvedeki Keçiörengücü ve 2 maç eksiği olan Tuzlaspor ile puanları eşitledi. Boluspor ise 13 puanla 14. sırada kaldı.



Samsunspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ankaraspor'a konuk olacak. Boluspor ise aynı haftada sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Guido Koçer (Dk. 82 Enes İslam İlkin), Savicevic (Dk. 82 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Alsan (Dk. 65 Rahman Buğra Çağıran), Burak Çalık (Dk. 82 Ahmethan Köse), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 50 Gyasi), Erkam Reşmen, Kevin Boli



Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 66 Alican Özfesli), Melih Okutan, Poepon (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mihajlovic), Marlon Da Silva (Dk. 84 Mertan Caner Öztürk), Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu



Gol: Dk. 29 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 14 Kevin Boli, Dk. 72 Savicevic, Dk. 81 Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor), Dk. 81 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)



