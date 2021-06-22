Samsunspor'dan Arnavutluk seferi

Yılport Samsunspor, Erald Çinari'yi transfer ettiği Arnavut Süper Ligi'nden FK Partizani takımı forması giyen orta saha oyuncusu Esat Mala ve sol bekte görev yapan Esin Hakaj ile görüşmelerini sürdürüyor.



Hedef Halk'tan Ergin Caner Cabbar'ın haberine göre; Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da bizzat devrede olduğu bu transfer görüşmeleri yeniden hız kazandı. İki oyuncunun da sözleşmesinin bitmiş olması, Kırmızı-Beyazlı kulübün elini kolaylaştırıyor.



Samsunspor yönetimi futbolcuların kendisiyle anlaşma sağlarsa, kulüplerine bonservis ücreti ödemeyecek. İlerleyen günlerde bu transferlerin sonuca bağlanması için girişimler hızlandırıldı.



Geçen sezon Partizani'de 38 maçta görev alan tecrübeli savunmacı, 1 gol 5 asist kaydetti. transfermarkt verilerine göre değeri 350 Bin Euro olan Arnavut oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor.



Bu sezon FK Partizani formasıyla çıktığı 37 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran 22 yaşındaki oyuncu Esat Mala, Arnavut milli takımında oynuyor.







