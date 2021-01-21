Samsunspor '20 Ocak' anısına kan bağışı kampanyası başlattı

Samsunspor ile Türk Kızılay, kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası başlattı.



Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsunsporluları derinden yakan bir acının 32'nci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.



Kaza sonrası Samsunspor'un 5 evladını toprağa verdiğine işaret eden Boyar, "Onların anısına Kızılay ile kan bağışı başlattık. Taraftarlarımızın her konuda olduğu gibi bu kampanya ile Kızılay'ımıza yardımcı olacaklarına eminim. Bir hafta sürecek kampanyaya Samsun halkı ve taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." dedi.



Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Bulut ise 32 yıl önceki kazada hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını vurgulayarak, "Orta Karadeniz'deki yaklaşık 80 hastanenin kan ihtiyacını kan merkezimiz karşılıyor. Bu konuda Samsun halkı ve Samsunspor taraflarımız, katkı vererek kan bekleyenlere hayat vereceklerdir. Kızılay, renk, ırk, dil, din fark etmeden dünyanın her yerindeki insanların acısına ortak olduğu gibi ülkemizde insanların kan bağışını kabul etmekte ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır." diye konuştu.



Kırmızı-beyazlı taraftarların bir hafta sürecek kampanya boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay kan bağışı otobüsünde kan bağışında bulunabileceği bildirildi.







