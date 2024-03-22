Şampiyonluk yarışında kaderi belirleyecek kritik istatistik

Ezeli rakiplerin son 8 haftaya ilk iki sırada girdiği 17 sezon yaşandı. Galatasaray 11, Fenerbahçe 6 şampiyonluk kazandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Şampiyonluk yarışında kaderi belirleyecek kritik istatistik
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22 Mart 2024 12:16
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Ligde milli araya girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe zirvede tek başlarına kaldılar. Galatasaray  30 maç sonunda elde ettiği 81 puanla zirvede yer alıyor.

Takipçisi Fenerbahçe ise 2 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray, son hafta maçında Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu golle mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Fenerbahçe ise olaylı maçta Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında dikkat çekici bir istatistik yer alıyor.

FENER'İN İKİ DERBİSİ VAR

Son 8 haftaya ilk iki sırada girdiklerinde Galatasaray  11, Fenerbahçe  ise 6 şampiyonluk elde etti. Bir başka dikkat çekici istatistik ise 2000'li yıllarda Galatasaray  son 8 haftaya iki sırada girdiklerinde 6 şampiyonluk kazandı. Fenerbahçe ise sadece 2 kez ipi göğüsleyebildi. İki dev kapıştığında 3. takım şampiyonluk yaşayamadı. Galatasaray, kalan haftalarda 1 derbiye çıkacak. Rakibi Fenerbahçe ise Beşiktaş ve sonrasında Galatasaray  deplasmanında mücadele edecek.

GEÇEN SEZONU SOLLADILAR

2022-2023 sezonunun ilk 30 haftasında 70 puan toplayan Galatasaray, bu sezon ilk 30 haftada 81 puanı hanesine yazdırdı.

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