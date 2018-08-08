  •  
    Avrupa'da transferler durmuyor! Yine REKOR!
  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim
  •  
    Barça'da fırsat transferi Gönderilecek 5 yıldız!..
  •  
    Fatih Terim, Sarri'den transfer izni isteyecek!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2018 02:32
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu ilk ayağında Benfica-Fenerbahçe maçı dışında 5 maç daha oynandı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - BATE (Belarus): 0-1
Malmö (İsveç) - Vidi (Macaristan): 1-1
Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1
Standard Liege (Belçika) - Ajax (Hollanda): 2-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için