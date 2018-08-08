Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu ilk ayağında Benfica-Fenerbahçe maçı dışında 5 maç daha oynandı.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - BATE (Belarus): 0-1
Malmö (İsveç) - Vidi (Macaristan): 1-1
Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1
Standard Liege (Belçika) - Ajax (Hollanda): 2-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - BATE (Belarus): 0-1
Malmö (İsveç) - Vidi (Macaristan): 1-1
Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1
Standard Liege (Belçika) - Ajax (Hollanda): 2-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1
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