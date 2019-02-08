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Şampiyon Rus boksör Kostromin öldürüldü

Birçok şampiyonluğu bulunan Rus boksör Alexander Kostromin, 8 kurşun ile vurularak öldürüldü.

Kaynak: DHA
Şampiyon Rus boksör Kostromin öldürüldü
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08 Şubat 2019 13:36
Şampiyon Rus boksör Alexander Kostromin, evinin yakınında ölü olarak bulundu. Rus boksörün cansız bedeni dün akşam saatlerinde Rusya'nın Belgorod şehrindeki evinin hemen yakınında bulundu. Yerel basın, boksörün 8 kurşun ile vurulduğunun belirlendiğini; cinayeti işleyen kişinin ise araba ile olay yerinden kaçtığının tespit edildiğini yazdı.

Rus boksör Alexander Kostromin ismini ilk kez 2005'teki müsabakada rakibini yenerek duyurmuştu. 2014'te Kırım'da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında altın madalya kazanmıştı. 81 kiloda yarışan boksör, 16 Şubat'ta Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek karşılaşmaya hazırlanıyordu. 29 yaşında olan boksörün, yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

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