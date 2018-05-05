GAZİANTEP'TE OYUNCULAR ALKIŞLADI

Spor Toto 1. Lig'de son hafta maçındailekarşı karşıya geldi. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden, Play-Off'a kalan'i 4-2'lik skorla mağlup etti.'in gollerini 14. dakikadave 42. dakikadakaydetti.Ev sahibi Çaykur Rizespor'un golleri 40. dakikada, 45. dakikada69. dakikada2. dakikada'ten geldi.Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor 69 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi. Gazişehir Gaziantep ise Play-Off'a kaldı.Gazişehir Gaziantep futbolcuları maça "Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de başarılar dileriz" pankartı ile çıktı. Gazişehir Gaziantepli futbolcular sahaya çıkan Çaykur Rizesporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı da izledi.Öte yandan her iki kulüp de birbirlerini sosyal medya hesabından kutladı. Gazişehir Gaziantep Kulübünün Twitter hesabından, "Ha uşaklar şampiyonluğunuz kutlu olsun daa! Süper Lig'de başarular dileyruk." paylaşımı yapılırken, Çaykur Rizespor Kulubü ise, "Rafıklar teşekkür ederik, play-off'tan sonra sizleri de bekliyk yanımıza" mesajıyla cevap verdi.Çaykur DidiZorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Furkan ÜrünCihan Topaloğlu, Koray Altınay, Saadane (Dk.59 Orhan Ovacıklı), Ümit Kurt, Özgür Çek, Robin Yalçın, Recep Niyaz (Dk.68 Furkan Şimşek), Lincoln, Oğulcan Çağlayan (Dk.78 Emir Han Topçu), Samudio, Vedat MuricNecati Yılmaz, Uğur Akdemir (Dk.46 Mirza Cihan), Segbefia, Sinan Osmanoğlu, Özgür Özkaya, Murat Ceylan, Yasin Palaz (Dk.61 Hüseyin Fıstıkçı), Muhammet Himmet Ertürk (Dk.70 Fatih Durna), Sami Can Keskin, Serdar Deliktaş, Ermin ZecDk. 40 Samudio, Dk.45+2 Recep Niyaz, Dk.69 Ümit Kurt, Dk.82 Furkan Şimşek (Çaykur Rizespor) Dk.13 Sinan Osmanoğlu, Dk.42 Muhammet Himmet Ertürk (Gazişehir Gaziantep)