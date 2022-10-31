Sait Karafırtınalar: 'Oyun yüzde 80 bizdeydi'

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Adanaspor'un 1-0 mağlup eden Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "10 hafta geçmiş, 9 maçtan puan almışız. Sadece bir maç kaybetmişiz onu da 10 kişi kaldığımız maçtaydı. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz." dedi.



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyetin 100. yılının ilk gününde özel bir formayla içeride kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.



Maçın son dakikasına kadar üstün oynadıklarını anlatan Karafırtınalar, "Pozisyonlar verdik ama sadece duran toplardandı. Oyunu da bunun üzerine kurmuşlar. Aşmakta zorlandık işin gerçeği. Her zamanki rutinlerin dışında bir kadro ile karşımıza çıktılar. Savunmayı orta sahaya hiç çıkartmadılar. Neticesinde yüzde 80 oyun bizdeydi. Aşmakta zorlandık." diye konuştu.



Karafırtınalar, bazı maçların böyle olacağını ve kazanmasını bildikten sonra böyle devam edeceklerini sözlerine ekledi.





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