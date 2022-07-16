Saiss'in sahalara döneceği tarih!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Romain Saiss'in sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu. Tecrübeli futbolcu İspanya kampında takımla olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Saiss'in sahalara döneceği tarih!
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16 Temmuz 2022 15:28
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından savunma hattında yeni lider olarak görülen Romain Saiss, henüz takımla çalışmalara başlayamadı. Teknik direktör Valerien Ismael'in futbolcuyla ilgili planı belli oldu.

SAISS ÇOK ZORLANMAYACAK

Son oynanan Mainz karşılamasında da forma giyemeyen Saiss, henüz takımla çalışmalara başlayamasa da günde çift antrenman yapıyor. Teknik heyet, futbolcuyu fiziksel açıdan çok fazla zorlamak istemiyor.

İSPANYA KAMPINA YETİŞECEK Mİ?

Rehabilitasyon çalışmaları yapan Saiss'in İspanya kampındaki maçlarda oynama ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Teknik direktör Valerien Ismael, "Saiss, İspanya kampına yetişecektir" demişti. Saiss, en erken 23 Temmuz'daki Wolverhampton maçıyla birlikte dönecek. Siyah-beyazlılar daha sonra Deportivo ve Sampdoria karşılaşmalarını oynayacak.

SAISS'IN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADARDI?

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli defans oyuncusu sezon başına net 1.800.000 Euro kazanacak. Faslı oyuncu garanti ücretin yanı sıra aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Euro maç başı ücreti elde edecek.





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