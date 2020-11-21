Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5532 olduğunu belirtirken, bugün 135 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 370825 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5532 olduğunu belirtirken, bugün 135 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 370825 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." açıklamasını yaptı.