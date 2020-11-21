Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca,, bugünvatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı iseolarak paylaşıldı.Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.açıklamasını yaptı.