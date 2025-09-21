Sadettin Saran ve Ali Koç'tan seçim sonrası açıklama!

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sona erdi.
Başkanlık için Sadettin Saran ve Ali Koç yarıştı. Bu seçimde kazanan Sadettin Saran oldu. Sadettin Saran ve Ali Koç, seçim sonrası birlikte açıklama yaptı.
Sadettin Saran ve Ali Koç'un açıklamalarını canlı aktardık.
AÇIKLAMALAR
ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ
Ali Koç: "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun."
Ali Koç: "Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini, bari burada saygılı olun!"
Ali Koç: "Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun"
SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI
Sadettin Saran: "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz."
Sadettin Saran: "Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim."
Sadettin Saran: "Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım."
Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran'ı bir kez daha tebrik etti ve sahneden indi.
