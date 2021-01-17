Rummenigge: 'Guardiola beni ağlattı'

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, 3 yıl Bavyera ekibini çalıştıran Guardiola üzerine açıklamalarda bulundu.



Rummenigge, Guardiola'nın ayrılacağını söylediğinde ağladığını itiraf etti.



"YENİ BİR REKABET ARIYORDU"



Bild'e konuşan Rummenigge; "Bir akşam yemeğini hiç unutmayacağım. 2015 Kasım'da beraber yemek yediğimiz sırada kulüpten ayrılması gerektiğini söyledi. Yeni bir rekabet arıyordu. O hep kartlarını açık oynadı. Benim için duygusal bir akşamdı ve ağlamıştım." dedi.



İspanyol teknik adam Guardiola, Bayern Münih'te çalıştığı dönemde 3 kez Bundesliga, 2 kez Almanya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Kulüpler Dünya Kupası kazandı.



